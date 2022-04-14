Simple coin (SIMPLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Simple coin (SIMPLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Simple coin (SIMPLE) Information A simple coin launched by a useless dev. The brain that came up with the idea of a memecoin named Useless, also came up with the idea of a memecoin named Simple. And Simple is a word with such a strong and powerful brand! Currently we are refining our strategy. Our plans include financing listings, airdropping whales tokens, creating a website, funding trending, expanding our brand and organizing community-driven campaigns such as giveaways. Officiel hjemmeside: https://x.com/asimplecoinsol Køb SIMPLE nu!

Simple coin (SIMPLE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Simple coin (SIMPLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi: $ 60.37K
Samlet udbud $ 999.84M
Cirkulerende forsyning $ 999.84M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.37K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

Simple coin (SIMPLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Simple coin (SIMPLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIMPLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIMPLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIMPLE's tokenomics, kan du udforske SIMPLE tokens live-pris!

