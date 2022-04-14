SHUI CFX (SCFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i SHUI CFX (SCFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SHUI CFX (SCFX) Information SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up. Officiel hjemmeside: https://www.shui.finance/ Hvidbog: https://shui-1.gitbook.io/shui/ Køb SCFX nu!

SHUI CFX (SCFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHUI CFX (SCFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.17M Samlet udbud $ 33.52M Cirkulerende forsyning $ 33.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.17M Alle tiders Høj: $ 0.549073 Alle tiders Lav: $ 0.070333 Nuværende pris: $ 0.243677 Få mere at vide om SHUI CFX (SCFX) pris

SHUI CFX (SCFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHUI CFX (SCFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCFX's tokenomics, kan du udforske SCFX tokens live-pris!

SCFX Prisprediktion Vil du vide, hvor SCFX måske er på vej hen? Vores SCFX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCFX Tokens prisprediktion nu!

