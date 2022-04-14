Shrapnel (SHRAP) Tokenomics

Shrapnel (SHRAP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Shrapnel (SHRAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Shrapnel (SHRAP) Information

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

Officiel hjemmeside:
https://www.shrapnel.com/
Hvidbog:
https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf

Shrapnel (SHRAP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shrapnel (SHRAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.46M
$ 7.46M
Samlet udbud
$ 3.00B
$ 3.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.55B
$ 1.55B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 14.45M
$ 14.45M
Alle tiders Høj:
$ 0.435265
$ 0.435265
Alle tiders Lav:
$ 0.00316948
$ 0.00316948
Nuværende pris:
$ 0.0048119
$ 0.0048119

Shrapnel (SHRAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Shrapnel (SHRAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHRAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHRAP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHRAP's tokenomics, kan du udforske SHRAP tokens live-pris!

SHRAP Prisprediktion

Vil du vide, hvor SHRAP måske er på vej hen? Vores SHRAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.