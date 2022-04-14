Shrapnel (SHRAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shrapnel (SHRAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shrapnel (SHRAP) Information SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Officiel hjemmeside: https://www.shrapnel.com/ Hvidbog: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Køb SHRAP nu!

Shrapnel (SHRAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shrapnel (SHRAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.46M $ 7.46M $ 7.46M Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.45M $ 14.45M $ 14.45M Alle tiders Høj: $ 0.435265 $ 0.435265 $ 0.435265 Alle tiders Lav: $ 0.00316948 $ 0.00316948 $ 0.00316948 Nuværende pris: $ 0.0048119 $ 0.0048119 $ 0.0048119 Få mere at vide om Shrapnel (SHRAP) pris

Shrapnel (SHRAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shrapnel (SHRAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHRAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHRAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHRAP's tokenomics, kan du udforske SHRAP tokens live-pris!

