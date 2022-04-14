Shield protocol (SHIELD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shield protocol (SHIELD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shield protocol (SHIELD) Information Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Officiel hjemmeside: https://www.shieldprotocol.io/ Hvidbog: https://shield-pro.gitbook.io/shield Køb SHIELD nu!

Shield protocol (SHIELD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shield protocol (SHIELD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.58K $ 106.58K $ 106.58K Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 218.91K $ 218.91K $ 218.91K Alle tiders Høj: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Alle tiders Lav: $ 0.00402602 $ 0.00402602 $ 0.00402602 Nuværende pris: $ 0.00437815 $ 0.00437815 $ 0.00437815 Få mere at vide om Shield protocol (SHIELD) pris

Shield protocol (SHIELD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shield protocol (SHIELD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIELD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIELD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIELD's tokenomics, kan du udforske SHIELD tokens live-pris!

SHIELD Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIELD måske er på vej hen? Vores SHIELD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIELD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!