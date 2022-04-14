Sendor (SENDOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sendor (SENDOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sendor (SENDOR) Information The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Officiel hjemmeside: https://sendorcoin.com/ Køb SENDOR nu!

Sendor (SENDOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sendor (SENDOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 84.36K $ 84.36K $ 84.36K Samlet udbud $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M Cirkulerende forsyning $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.36K $ 84.36K $ 84.36K Alle tiders Høj: $ 0.01131587 $ 0.01131587 $ 0.01131587 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sendor (SENDOR) pris

Sendor (SENDOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sendor (SENDOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SENDOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SENDOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SENDOR's tokenomics, kan du udforske SENDOR tokens live-pris!

