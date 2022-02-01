Seba (SEBA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Seba (SEBA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Seba (SEBA) Information SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. Officiel hjemmeside: https://sebatoken.com/ Hvidbog: https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf Køb SEBA nu!

Seba (SEBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seba (SEBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 162.38K $ 162.38K $ 162.38K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 208.17K $ 208.17K $ 208.17K Alle tiders Høj: $ 0.00902776 $ 0.00902776 $ 0.00902776 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00083269 $ 0.00083269 $ 0.00083269 Få mere at vide om Seba (SEBA) pris

Seba (SEBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Seba (SEBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEBA's tokenomics, kan du udforske SEBA tokens live-pris!

SEBA Prisprediktion Vil du vide, hvor SEBA måske er på vej hen? Vores SEBA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SEBA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!