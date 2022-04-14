Scrolly the map (SCROLLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scrolly the map (SCROLLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scrolly the map (SCROLLY) Information The first community memecoin on scroll Officiel hjemmeside: https://scrolly.xyz/ Hvidbog: https://scrolly.xyz/ Køb SCROLLY nu!

Scrolly the map (SCROLLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scrolly the map (SCROLLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.65K Samlet udbud $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.65K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Scrolly the map (SCROLLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scrolly the map (SCROLLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCROLLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCROLLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

