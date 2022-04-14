ScPrime (SCP) Tokenomics Få vigtig indsigt i ScPrime (SCP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ScPrime (SCP) Information ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first "go to market" with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter. Officiel hjemmeside: https://scpri.me/

ScPrime (SCP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ScPrime (SCP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3,02M $ 3,02M $ 3,02M Samlet udbud $ 56,16M $ 56,16M $ 56,16M Cirkulerende forsyning $ 56,16M $ 56,16M $ 56,16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3,02M $ 3,02M $ 3,02M Alle tiders Høj: $ 3,47 $ 3,47 $ 3,47 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,053784 $ 0,053784 $ 0,053784 Få mere at vide om ScPrime (SCP) pris

ScPrime (SCP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ScPrime (SCP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCP's tokenomics, kan du udforske SCP tokens live-pris!

