SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomics Få vigtig indsigt i SCHNITZEL (SNTZL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SCHNITZEL (SNTZL) Information Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum. Officiel hjemmeside: https://schnitzel.meme Køb SNTZL nu!

SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SCHNITZEL (SNTZL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.28K $ 59.28K $ 59.28K Samlet udbud $ 923.36M $ 923.36M $ 923.36M Cirkulerende forsyning $ 603.36M $ 603.36M $ 603.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.71K $ 90.71K $ 90.71K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SCHNITZEL (SNTZL) pris

SCHNITZEL (SNTZL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SCHNITZEL (SNTZL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNTZL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNTZL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNTZL's tokenomics, kan du udforske SNTZL tokens live-pris!

