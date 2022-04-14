Sandclock (QUARTZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sandclock (QUARTZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sandclock (QUARTZ) Information Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Officiel hjemmeside: https://sandclock.org Hvidbog: https://docs.sandclock.org/current/ Køb QUARTZ nu!

Sandclock (QUARTZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sandclock (QUARTZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 594.92K $ 594.92K $ 594.92K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Alle tiders Høj: $ 25.83 $ 25.83 $ 25.83 Alle tiders Lav: $ 0.081112 $ 0.081112 $ 0.081112 Nuværende pris: $ 0.081133 $ 0.081133 $ 0.081133 Få mere at vide om Sandclock (QUARTZ) pris

Sandclock (QUARTZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sandclock (QUARTZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUARTZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUARTZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUARTZ's tokenomics, kan du udforske QUARTZ tokens live-pris!

