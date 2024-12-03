Sami (SAMI1) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sami (SAMI1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience. Officiel hjemmeside: https://sami.one/ Hvidbog: https://sami.one/hello

Sami (SAMI1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sami (SAMI1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.25K Samlet udbud $ 999.74M Cirkulerende forsyning $ 999.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.25K Alle tiders Høj: $ 0.00171361 Alle tiders Lav: $ 0.00002368 Nuværende pris: $ 0

Sami (SAMI1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sami (SAMI1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAMI1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAMI1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAMI1's tokenomics, kan du udforske SAMI1 tokens live-pris!

SAMI1 Prisprediktion Vil du vide, hvor SAMI1 måske er på vej hen? Vores SAMI1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

