RWAX (RWAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i RWAX (RWAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

RWAX (RWAX) Information RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. Officiel hjemmeside: https://therwax.com/ Hvidbog: https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link

RWAX (RWAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RWAX (RWAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 16.36M $ 16.36M $ 16.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Alle tiders Høj: $ 0.565142 $ 0.565142 $ 0.565142 Alle tiders Lav: $ 0.02505924 $ 0.02505924 $ 0.02505924 Nuværende pris: $ 0.0737 $ 0.0737 $ 0.0737 Få mere at vide om RWAX (RWAX) pris

RWAX (RWAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RWAX (RWAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RWAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RWAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RWAX's tokenomics, kan du udforske RWAX tokens live-pris!

RWAX Prisprediktion Vil du vide, hvor RWAX måske er på vej hen? Vores RWAX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

