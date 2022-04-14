ROOMCON (ROOMCON) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROOMCON (ROOMCON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROOMCON (ROOMCON) Information ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science Officiel hjemmeside: https://www.roomcontoken.xyz/ Hvidbog: https://www.roomcontoken.xyz/ Køb ROOMCON nu!

ROOMCON (ROOMCON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROOMCON (ROOMCON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.11K $ 22.11K $ 22.11K Samlet udbud $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M Cirkulerende forsyning $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.11K $ 22.11K $ 22.11K Alle tiders Høj: $ 0.00533711 $ 0.00533711 $ 0.00533711 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ROOMCON (ROOMCON) pris

ROOMCON (ROOMCON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROOMCON (ROOMCON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROOMCON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROOMCON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROOMCON's tokenomics, kan du udforske ROOMCON tokens live-pris!

ROOMCON Prisprediktion Vil du vide, hvor ROOMCON måske er på vej hen? Vores ROOMCON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROOMCON Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!