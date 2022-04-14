RONKE (RONKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i RONKE (RONKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RONKE (RONKE) Information Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Officiel hjemmeside: https://tama.meme/token/0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb Køb RONKE nu!

RONKE (RONKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RONKE (RONKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 806.57K $ 806.57K $ 806.57K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 866.17M $ 866.17M $ 866.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 931.20K $ 931.20K $ 931.20K Alle tiders Høj: $ 0.00947923 $ 0.00947923 $ 0.00947923 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00093106 $ 0.00093106 $ 0.00093106 Få mere at vide om RONKE (RONKE) pris

RONKE (RONKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RONKE (RONKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RONKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RONKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RONKE's tokenomics, kan du udforske RONKE tokens live-pris!

RONKE Prisprediktion Vil du vide, hvor RONKE måske er på vej hen? Vores RONKE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RONKE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!