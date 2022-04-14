ROFLcopter ($ROFL) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROFLcopter ($ROFL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROFLcopter ($ROFL) Information One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!! Officiel hjemmeside: https://www.roflcopter.meme

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROFLcopter ($ROFL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.45K Samlet udbud $ 582.05M Cirkulerende forsyning $ 582.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.45K Alle tiders Høj: $ 0.01082774 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

ROFLcopter ($ROFL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROFLcopter ($ROFL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $ROFL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $ROFL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $ROFL's tokenomics, kan du udforske $ROFL tokens live-pris!

$ROFL Prisprediktion Vil du vide, hvor $ROFL måske er på vej hen? Vores $ROFL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

