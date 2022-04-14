Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rocket Pool ETH (RETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rocket Pool ETH (RETH) Information Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Officiel hjemmeside: https://rocketpool.net/ Køb RETH nu!

Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rocket Pool ETH (RETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.17B $ 2.17B $ 2.17B Samlet udbud $ 412.15K $ 412.15K $ 412.15K Cirkulerende forsyning $ 412.15K $ 412.15K $ 412.15K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.17B $ 2.17B $ 2.17B Alle tiders Høj: $ 5,431.59 $ 5,431.59 $ 5,431.59 Alle tiders Lav: $ 887.26 $ 887.26 $ 887.26 Nuværende pris: $ 5,263.84 $ 5,263.84 $ 5,263.84 Få mere at vide om Rocket Pool ETH (RETH) pris

Rocket Pool ETH (RETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rocket Pool ETH (RETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RETH's tokenomics, kan du udforske RETH tokens live-pris!

RETH Prisprediktion Vil du vide, hvor RETH måske er på vej hen? Vores RETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!