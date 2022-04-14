Robotics Intelligence (RI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Robotics Intelligence (RI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Robotics Intelligence (RI) Information Robotics Intelligence is the first open-source, decentralized AI model powering humanoid robots. We're building AI for scalability, adaptability, and security for various use cases, including both industrial and consumer systems. By integrating blockchain technology with advanced artificial intelligence, RI delivers secure, transparent, and scalable intelligence for autonomous humanoids. Robotics Intelligence will enable intelligent autonomous operation with state-of-the-art perception, navigation, and interaction capabilities. Officiel hjemmeside: https://rimind.io/ Hvidbog: https://rimind.io/publications/Robotics_Intelligence_Whitepaper.pdf Køb RI nu!

Robotics Intelligence (RI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Robotics Intelligence (RI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.33K $ 8.33K $ 8.33K Samlet udbud $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Cirkulerende forsyning $ 956.06M $ 956.06M $ 956.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.71K $ 8.71K $ 8.71K Alle tiders Høj: $ 0.00117042 $ 0.00117042 $ 0.00117042 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Robotics Intelligence (RI) pris

Robotics Intelligence (RI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Robotics Intelligence (RI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RI's tokenomics, kan du udforske RI tokens live-pris!

