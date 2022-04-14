REVV (REVV) Tokenomics
REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon.
REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.
REVV (REVV) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REVV (REVV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
REVV (REVV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for REVV (REVV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal REVV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange REVV tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår REVV's tokenomics, kan du udforske REVV tokens live-pris!
