REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

REVV (REVV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REVV (REVV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Alle tiders Høj: $ 0.632317 $ 0.632317 $ 0.632317 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00175918 $ 0.00175918 $ 0.00175918 Få mere at vide om REVV (REVV) pris

REVV (REVV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REVV (REVV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REVV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REVV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REVV's tokenomics, kan du udforske REVV tokens live-pris!

REVV Prisprediktion Vil du vide, hvor REVV måske er på vej hen? Vores REVV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REVV Tokens prisprediktion nu!

