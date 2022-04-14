Revuto (REVU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Revuto (REVU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Revuto (REVU) Information In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Officiel hjemmeside: https://crypto.revuto.com/ Køb REVU nu!

Revuto (REVU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Revuto (REVU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 596.07K $ 596.07K $ 596.07K Samlet udbud $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Cirkulerende forsyning $ 135.11M $ 135.11M $ 135.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Alle tiders Høj: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 Alle tiders Lav: $ 0.00428182 $ 0.00428182 $ 0.00428182 Nuværende pris: $ 0.0044091 $ 0.0044091 $ 0.0044091 Få mere at vide om Revuto (REVU) pris

Revuto (REVU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Revuto (REVU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REVU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REVU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REVU's tokenomics, kan du udforske REVU tokens live-pris!

