In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).
Samlet udbud
Det maksimale antal REVU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange REVU tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
