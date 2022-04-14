Revshare (REVS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Revshare (REVS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Revshare (REVS) Information RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you're launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network. Officiel hjemmeside: https://revshare.dev

Revshare (REVS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Revshare (REVS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 497.26K $ 497.26K $ 497.26K Samlet udbud $ 795.78M $ 795.78M $ 795.78M Cirkulerende forsyning $ 795.78M $ 795.78M $ 795.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 497.26K $ 497.26K $ 497.26K Alle tiders Høj: $ 0.00217205 $ 0.00217205 $ 0.00217205 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00062487 $ 0.00062487 $ 0.00062487 Få mere at vide om Revshare (REVS) pris

Revshare (REVS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Revshare (REVS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REVS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REVS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REVS's tokenomics, kan du udforske REVS tokens live-pris!

