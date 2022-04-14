REGENT (REGENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i REGENT (REGENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REGENT (REGENT) Information Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition. Officiel hjemmeside: https://regentsol.io Køb REGENT nu!

REGENT (REGENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REGENT (REGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 386.41K $ 386.41K $ 386.41K Samlet udbud $ 979.92M $ 979.92M $ 979.92M Cirkulerende forsyning $ 979.92M $ 979.92M $ 979.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 386.41K $ 386.41K $ 386.41K Alle tiders Høj: $ 0.04715253 $ 0.04715253 $ 0.04715253 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00039434 $ 0.00039434 $ 0.00039434 Få mere at vide om REGENT (REGENT) pris

REGENT (REGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REGENT (REGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REGENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REGENT's tokenomics, kan du udforske REGENT tokens live-pris!

REGENT Prisprediktion Vil du vide, hvor REGENT måske er på vej hen? Vores REGENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REGENT Tokens prisprediktion nu!

