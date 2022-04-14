ReddCoin (RDD) Tokenomics Få vigtig indsigt i ReddCoin (RDD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ReddCoin (RDD) Information Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity). Officiel hjemmeside: https://www.reddcoin.com Hvidbog: https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf Køb RDD nu!

ReddCoin (RDD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ReddCoin (RDD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Samlet udbud $ 33.54B $ 33.54B $ 33.54B Cirkulerende forsyning $ 33.52B $ 33.52B $ 33.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Alle tiders Høj: $ 0.0305647 $ 0.0305647 $ 0.0305647 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ReddCoin (RDD) pris

ReddCoin (RDD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ReddCoin (RDD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RDD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RDD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RDD's tokenomics, kan du udforske RDD tokens live-pris!

RDD Prisprediktion Vil du vide, hvor RDD måske er på vej hen? Vores RDD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RDD Tokens prisprediktion nu!

