Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomics

Re Protocol reUSD (REUSD) Information Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Officiel hjemmeside: https://re.xyz Hvidbog: https://docs.re.xyz Køb REUSD nu!

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Re Protocol reUSD (REUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.74K $ 9.74K $ 9.74K Samlet udbud $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K Cirkulerende forsyning $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.74K $ 9.74K $ 9.74K Alle tiders Høj: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Alle tiders Lav: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 Nuværende pris: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Få mere at vide om Re Protocol reUSD (REUSD) pris

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Re Protocol reUSD (REUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REUSD's tokenomics, kan du udforske REUSD tokens live-pris!

REUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor REUSD måske er på vej hen? Vores REUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REUSD Tokens prisprediktion nu!

