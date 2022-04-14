RCH Token (RCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i RCH Token (RCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RCH Token (RCH) Information SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance. Officiel hjemmeside: https://www.sofa.org/ Hvidbog: https://docs.sofa.org/ Køb RCH nu!

RCH Token (RCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RCH Token (RCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.88M $ 8.88M $ 8.88M Samlet udbud $ 26.93M $ 26.93M $ 26.93M Cirkulerende forsyning $ 26.79M $ 26.79M $ 26.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M Alle tiders Høj: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Alle tiders Lav: $ 0.135479 $ 0.135479 $ 0.135479 Nuværende pris: $ 0.331255 $ 0.331255 $ 0.331255 Få mere at vide om RCH Token (RCH) pris

RCH Token (RCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RCH Token (RCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RCH's tokenomics, kan du udforske RCH tokens live-pris!

