Voxies (VOXEL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Voxies (VOXEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Voxies (VOXEL) Information

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Officiel hjemmeside:
https://voxies.io/
Hvidbog:
https://whitepaper.voxies.io/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f

Voxies (VOXEL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voxies (VOXEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 13.56M
$ 13.56M
Samlet udbud
$ 300.00M
$ 300.00M
Cirkulerende forsyning
$ 246.25M
$ 246.25M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 16.52M
$ 16.52M
Alle tiders Høj:
$ 0.2966
$ 0.2966
Alle tiders Lav:
$ 0.020168643452961734
$ 0.020168643452961734
Nuværende pris:
$ 0.05508
$ 0.05508

Voxies (VOXEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Voxies (VOXEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal VOXEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange VOXEL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår VOXEL's tokenomics, kan du udforske VOXEL tokens live-pris!

