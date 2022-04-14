Voxies (VOXEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Voxies (VOXEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Voxies (VOXEL) Information VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. Officiel hjemmeside: https://voxies.io/ Hvidbog: https://whitepaper.voxies.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Køb VOXEL nu!

Voxies (VOXEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Voxies (VOXEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.56M $ 13.56M $ 13.56M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 246.25M $ 246.25M $ 246.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Alle tiders Høj: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 Alle tiders Lav: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 Nuværende pris: $ 0.05508 $ 0.05508 $ 0.05508 Få mere at vide om Voxies (VOXEL) pris

Voxies (VOXEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Voxies (VOXEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VOXEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VOXEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VOXEL's tokenomics, kan du udforske VOXEL tokens live-pris!

