Razor Network (RAZOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Razor Network (RAZOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Razor Network (RAZOR) Information Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Officiel hjemmeside: https://razor.network/ Køb RAZOR nu!

Razor Network (RAZOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Razor Network (RAZOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 224.38K $ 224.38K $ 224.38K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 561.19M $ 561.19M $ 561.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 399.82K $ 399.82K $ 399.82K Alle tiders Høj: $ 0.978539 $ 0.978539 $ 0.978539 Alle tiders Lav: $ 0.00025175 $ 0.00025175 $ 0.00025175 Nuværende pris: $ 0.00039982 $ 0.00039982 $ 0.00039982 Få mere at vide om Razor Network (RAZOR) pris

Razor Network (RAZOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Razor Network (RAZOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAZOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAZOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAZOR's tokenomics, kan du udforske RAZOR tokens live-pris!

RAZOR Prisprediktion Vil du vide, hvor RAZOR måske er på vej hen? Vores RAZOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RAZOR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!