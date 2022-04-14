Quint (QUINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quint (QUINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quint (QUINT) Information QUINT has been commissioned by a team of investors who have strived to build a legacy ecosystem that reflects their accomplishments in life. While catering to the needs of like-minded connoisseurs through bringing to them a Boutique NFT Marketplace, Team Quint also wanted to give a taste of luxury to QUINT’s worldwide token holders through its revolutionary super-staking platform. At Quint, we like to do things differently! That's why apart from the regular staking options, we are bringing to you Super-staking Pools. These pools will yield real-world incentives such as complimentary stays in your dream destinations, supercar experiences, discounts on property purchases, hotel bookings, restaurants, spas and much more while also offering breathtaking prizes through our Luxury Raffle Pools.

QUINT's boutique NFT Marketplace will allow connoisseurs from across the globe to not just get their tailor-made NFTs designed by creative minds with an inherent eye for luxury but also get those freshly minted NFTs installed into Token Frames and delivered to their doorsteps. While building on the token's 'Super-staking Pools' concept, QUINT aims to add unique real-world collectibles to its treasury, the future upside of which will be distributed amongst the Super-staking Pool stakers. Another one of QUINT's key future goals is to develop luxury physical real estate and make the QUINT investors fractional owners in proportion of their investment in the Quint's DeFi ecosystem. These will be first of their kind DeFi usages in the crypto world and would ensure that the TVL of the Project has hard assets to boast of; not just borrowed tokens from a partner DeFi protocol Officiel hjemmeside: https://quint.io/

Quint (QUINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quint (QUINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.39K $ 67.39K $ 67.39K Samlet udbud $ 784.00M $ 784.00M $ 784.00M Cirkulerende forsyning $ 183.78M $ 183.78M $ 183.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287.47K $ 287.47K $ 287.47K Alle tiders Høj: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036668 $ 0.00036668 $ 0.00036668 Få mere at vide om Quint (QUINT) pris

Quint (QUINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quint (QUINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QUINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QUINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QUINT's tokenomics, kan du udforske QUINT tokens live-pris!

