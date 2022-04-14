Queen Sherex (QSHX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Queen Sherex (QSHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Queen Sherex (QSHX) Information Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner. Officiel hjemmeside: https://www.sherex.vip/ Køb QSHX nu!

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Queen Sherex (QSHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 771.49K $ 771.49K $ 771.49K Samlet udbud $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M Cirkulerende forsyning $ 979.82M $ 979.82M $ 979.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 771.49K $ 771.49K $ 771.49K Alle tiders Høj: $ 0.0015431 $ 0.0015431 $ 0.0015431 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00079103 $ 0.00079103 $ 0.00079103 Få mere at vide om Queen Sherex (QSHX) pris

Queen Sherex (QSHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Queen Sherex (QSHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QSHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QSHX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QSHX's tokenomics, kan du udforske QSHX tokens live-pris!

