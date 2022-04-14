Quantoz USDQ (USDQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quantoz USDQ (USDQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quantoz USDQ (USDQ) Information The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Officiel hjemmeside: https://quantozpay.com Køb USDQ nu!

Quantoz USDQ (USDQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quantoz USDQ (USDQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Samlet udbud $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Cirkulerende forsyning $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.02M $ 51.02M $ 51.02M Alle tiders Høj: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Alle tiders Lav: $ 0.938182 $ 0.938182 $ 0.938182 Nuværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Få mere at vide om Quantoz USDQ (USDQ) pris

Quantoz USDQ (USDQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quantoz USDQ (USDQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDQ's tokenomics, kan du udforske USDQ tokens live-pris!

