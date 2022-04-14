Pumpkin (PKIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pumpkin (PKIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pumpkin (PKIN) Information Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project's lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Officiel hjemmeside: https://pumpkin.fun Hvidbog: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb

Pumpkin (PKIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pumpkin (PKIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Samlet udbud $ 934.42M $ 934.42M $ 934.42M Cirkulerende forsyning $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Alle tiders Høj: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00116063 $ 0.00116063 $ 0.00116063 Få mere at vide om Pumpkin (PKIN) pris

Pumpkin (PKIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pumpkin (PKIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PKIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PKIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PKIN's tokenomics, kan du udforske PKIN tokens live-pris!

PKIN Prisprediktion Vil du vide, hvor PKIN måske er på vej hen? Vores PKIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PKIN Tokens prisprediktion nu!

