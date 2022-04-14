PROOF Platform (PROOF) Tokenomics Få vigtig indsigt i PROOF Platform (PROOF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PROOF Platform (PROOF) Information PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. Officiel hjemmeside: https://proofplatform.io Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1t_odZ_yOaEtOXg1n0GpvRaGEpIiit6AZ/view?usp=sharing Køb PROOF nu!

PROOF Platform (PROOF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PROOF Platform (PROOF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Samlet udbud $ 30.75M $ 30.75M $ 30.75M Cirkulerende forsyning $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Alle tiders Høj: $ 0.339058 $ 0.339058 $ 0.339058 Alle tiders Lav: $ 0.03194115 $ 0.03194115 $ 0.03194115 Nuværende pris: $ 0.138001 $ 0.138001 $ 0.138001 Få mere at vide om PROOF Platform (PROOF) pris

PROOF Platform (PROOF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PROOF Platform (PROOF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PROOF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PROOF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PROOF's tokenomics, kan du udforske PROOF tokens live-pris!

PROOF Prisprediktion Vil du vide, hvor PROOF måske er på vej hen? Vores PROOF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PROOF Tokens prisprediktion nu!

