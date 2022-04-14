Project WITH (WIKEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Project WITH (WIKEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Project WITH (WIKEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project WITH (WIKEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Samlet udbud $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Cirkulerende forsyning $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Alle tiders Høj: $ 0.116517 $ 0.116517 $ 0.116517 Alle tiders Lav: $ 0.00050559 $ 0.00050559 $ 0.00050559 Nuværende pris: $ 0.00416001 $ 0.00416001 $ 0.00416001 Få mere at vide om Project WITH (WIKEN) pris

Project WITH (WIKEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Project WITH (WIKEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIKEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIKEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIKEN's tokenomics, kan du udforske WIKEN tokens live-pris!

