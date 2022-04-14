Print Protocol (PRINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Print Protocol (PRINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Print Protocol (PRINT) Information Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet Officiel hjemmeside: https://printsolana.com/ Hvidbog: https://printsolana.com/whitepaper.pdf Køb PRINT nu!

Print Protocol (PRINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Print Protocol (PRINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 753.67K $ 753.67K $ 753.67K Samlet udbud $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B Cirkulerende forsyning $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 753.67K $ 753.67K $ 753.67K Alle tiders Høj: $ 0.00203076 $ 0.00203076 $ 0.00203076 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Print Protocol (PRINT) pris

Print Protocol (PRINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Print Protocol (PRINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRINT's tokenomics, kan du udforske PRINT tokens live-pris!

PRINT Prisprediktion Vil du vide, hvor PRINT måske er på vej hen? Vores PRINT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRINT Tokens prisprediktion nu!

