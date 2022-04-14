PressDog (PRESS) Tokenomics Få vigtig indsigt i PressDog (PRESS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PressDog (PRESS) Information PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture. Officiel hjemmeside: https://pressdog.xyz

PressDog (PRESS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PressDog (PRESS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.22K $ 15.22K $ 15.22K Samlet udbud $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M Cirkulerende forsyning $ 960.15M $ 960.15M $ 960.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.22K $ 15.22K $ 15.22K Alle tiders Høj: $ 0.00132783 $ 0.00132783 $ 0.00132783 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PressDog (PRESS) pris

PressDog (PRESS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PressDog (PRESS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRESS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRESS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRESS's tokenomics, kan du udforske PRESS tokens live-pris!

