PREME Token (PREME) Tokenomics Få vigtig indsigt i PREME Token (PREME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Officiel hjemmeside: https://premetoken.com/ Hvidbog: https://premetoken.com/#whitepaper

PREME Token (PREME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PREME Token (PREME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 313.07K $ 313.07K $ 313.07K Samlet udbud $ 235.88M $ 235.88M $ 235.88M Cirkulerende forsyning $ 145.85M $ 145.85M $ 145.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 506.32K $ 506.32K $ 506.32K Alle tiders Høj: $ 0.03344384 $ 0.03344384 $ 0.03344384 Alle tiders Lav: $ 0.00115761 $ 0.00115761 $ 0.00115761 Nuværende pris: $ 0.00215417 $ 0.00215417 $ 0.00215417 Få mere at vide om PREME Token (PREME) pris

PREME Token (PREME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PREME Token (PREME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PREME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PREME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PREME's tokenomics, kan du udforske PREME tokens live-pris!

PREME Prisprediktion Vil du vide, hvor PREME måske er på vej hen? Vores PREME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PREME Tokens prisprediktion nu!

