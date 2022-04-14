PPKAS (PPKAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i PPKAS (PPKAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PPKAS (PPKAS) Information PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Officiel hjemmeside: https://ppkas.space/ Hvidbog: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper Køb PPKAS nu!

PPKAS (PPKAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PPKAS (PPKAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 710.79K $ 710.79K $ 710.79K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 752.05M $ 752.05M $ 752.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Alle tiders Høj: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 Alle tiders Lav: $ 0.00015937 $ 0.00015937 $ 0.00015937 Nuværende pris: $ 0.00094513 $ 0.00094513 $ 0.00094513 Få mere at vide om PPKAS (PPKAS) pris

PPKAS (PPKAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PPKAS (PPKAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PPKAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PPKAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PPKAS's tokenomics, kan du udforske PPKAS tokens live-pris!

