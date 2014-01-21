Potcoin (POT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Potcoin (POT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Potcoin (POT) Information PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Officiel hjemmeside: https://www.potcoin.com Køb POT nu!

Potcoin (POT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Potcoin (POT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 991.46K $ 991.46K $ 991.46K Samlet udbud $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Cirkulerende forsyning $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 991.46K $ 991.46K $ 991.46K Alle tiders Høj: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Alle tiders Lav: $ 0.00010227 $ 0.00010227 $ 0.00010227 Nuværende pris: $ 0.00237233 $ 0.00237233 $ 0.00237233 Få mere at vide om Potcoin (POT) pris

Potcoin (POT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Potcoin (POT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POT's tokenomics, kan du udforske POT tokens live-pris!

