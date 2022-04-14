POPNUT (POPNUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i POPNUT (POPNUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

POPNUT (POPNUT) Information PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide. Officiel hjemmeside: https://popnut-onsol.xyz/ Køb POPNUT nu!

POPNUT (POPNUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POPNUT (POPNUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.91K Samlet udbud $ 998.43M Cirkulerende forsyning $ 998.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.91K Alle tiders Høj: $ 0.00174194 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

POPNUT (POPNUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POPNUT (POPNUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POPNUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POPNUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POPNUT's tokenomics, kan du udforske POPNUT tokens live-pris!

