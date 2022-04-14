Popcorn (PCORN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Popcorn (PCORN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Popcorn (PCORN) Information Get ready to pop with $PCORN! 🍿 This token's about to blow up like your favorite movie snack. Launched at a low market cap, it's got endless room to grow and go to the moon. With the 1.5K $SOL presale selling out in just 15 minutes, $PCORN has already proven it's got what it takes to make waves. Plus, with heavy support from marketers on Twitter and Telegram, this token is set to become the ultimate snack attack in the crypto world! 🚀🌽 #SnackAttack #CryptoCraze #PCORN Officiel hjemmeside: https://popcorn.meme/ Hvidbog: https://popcorn.meme/#roadmap Køb PCORN nu!

Popcorn (PCORN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Popcorn (PCORN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.30K $ 89.30K $ 89.30K Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.30K $ 89.30K $ 89.30K Alle tiders Høj: $ 0.00252989 $ 0.00252989 $ 0.00252989 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Popcorn (PCORN) pris

Popcorn (PCORN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Popcorn (PCORN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PCORN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PCORN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PCORN's tokenomics, kan du udforske PCORN tokens live-pris!

PCORN Prisprediktion Vil du vide, hvor PCORN måske er på vej hen? Vores PCORN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PCORN Tokens prisprediktion nu!

