Polygen (PGEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polygen (PGEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Polygen (PGEN) Information Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love! Officiel hjemmeside: https://polygen.io/ Køb PGEN nu!

Polygen (PGEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polygen (PGEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.81K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 497.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.82K Alle tiders Høj: $ 0.051757 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Polygen (PGEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polygen (PGEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PGEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PGEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PGEN's tokenomics, kan du udforske PGEN tokens live-pris!

