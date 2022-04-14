Polly (POLLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polly (POLLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polly (POLLY) Information Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes. Officiel hjemmeside: https://pollyabstract.xyz/ Køb POLLY nu!

Polly (POLLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polly (POLLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M Alle tiders Høj: $ 0.01234714 $ 0.01234714 $ 0.01234714 Alle tiders Lav: $ 0.00198855 $ 0.00198855 $ 0.00198855 Nuværende pris: $ 0.00870108 $ 0.00870108 $ 0.00870108 Få mere at vide om Polly (POLLY) pris

Polly (POLLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polly (POLLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLLY's tokenomics, kan du udforske POLLY tokens live-pris!

POLLY Prisprediktion Vil du vide, hvor POLLY måske er på vej hen? Vores POLLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POLLY Tokens prisprediktion nu!

