Polaris Share (POLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polaris Share (POLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polaris Share (POLA) Information Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Officiel hjemmeside: https://polarishare.io/ Hvidbog: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng Køb POLA nu!

Polaris Share (POLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polaris Share (POLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.33M $ 8.33M $ 8.33M Samlet udbud $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Cirkulerende forsyning $ 519.99M $ 519.99M $ 519.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.66M $ 73.66M $ 73.66M Alle tiders Høj: $ 0.522685 $ 0.522685 $ 0.522685 Alle tiders Lav: $ 0.00785633 $ 0.00785633 $ 0.00785633 Nuværende pris: $ 0.01601399 $ 0.01601399 $ 0.01601399 Få mere at vide om Polaris Share (POLA) pris

Polaris Share (POLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polaris Share (POLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLA's tokenomics, kan du udforske POLA tokens live-pris!

POLA Prisprediktion Vil du vide, hvor POLA måske er på vej hen? Vores POLA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POLA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!