Pojak (PJ) Information Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined. Officiel hjemmeside: https://www.pojakonsol.com Køb PJ nu!

Pojak (PJ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pojak (PJ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K Samlet udbud $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M Cirkulerende forsyning $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.04K $ 10.04K $ 10.04K Alle tiders Høj: $ 0.00260268 $ 0.00260268 $ 0.00260268 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Pojak (PJ) pris

Pojak (PJ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pojak (PJ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PJ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PJ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PJ's tokenomics, kan du udforske PJ tokens live-pris!

