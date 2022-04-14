Pluton (PLU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pluton (PLU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pluton (PLU) Information Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. Officiel hjemmeside: https://plutus.it/

Pluton (PLU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pluton (PLU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M Samlet udbud $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Cirkulerende forsyning $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Alle tiders Høj: $ 32.76 $ 32.76 $ 32.76 Alle tiders Lav: $ 0.308461 $ 0.308461 $ 0.308461 Nuværende pris: $ 0.589232 $ 0.589232 $ 0.589232 Få mere at vide om Pluton (PLU) pris

Pluton (PLU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pluton (PLU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLU's tokenomics, kan du udforske PLU tokens live-pris!

PLU Prisprediktion Vil du vide, hvor PLU måske er på vej hen? Vores PLU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLU Tokens prisprediktion nu!

