PLUTO (PLUTO) Information Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat. Officiel hjemmeside: https://plutoprays.com/ Køb PLUTO nu!

PLUTO (PLUTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLUTO (PLUTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.53K $ 8.53K $ 8.53K Samlet udbud $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Cirkulerende forsyning $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.53K $ 8.53K $ 8.53K Alle tiders Høj: $ 0.00155953 $ 0.00155953 $ 0.00155953 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PLUTO (PLUTO) pris

PLUTO (PLUTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PLUTO (PLUTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLUTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLUTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLUTO's tokenomics, kan du udforske PLUTO tokens live-pris!

