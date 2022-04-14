PlotX (PLOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i PlotX (PLOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PlotX (PLOT) Information PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk. Officiel hjemmeside: https://plotx.io/ Køb PLOT nu!

PlotX (PLOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PlotX (PLOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 775.31K $ 775.31K $ 775.31K Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 104.26M $ 104.26M $ 104.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.376907 $ 0.376907 $ 0.376907 Alle tiders Lav: $ 0.00315491 $ 0.00315491 $ 0.00315491 Nuværende pris: $ 0.00743618 $ 0.00743618 $ 0.00743618 Få mere at vide om PlotX (PLOT) pris

PlotX (PLOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PlotX (PLOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLOT's tokenomics, kan du udforske PLOT tokens live-pris!

