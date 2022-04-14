PLATH ($PLATH) Tokenomics Få vigtig indsigt i PLATH ($PLATH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PLATH ($PLATH) Information PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Officiel hjemmeside: https://plathonsolana.com/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Køb $PLATH nu!

PLATH ($PLATH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLATH ($PLATH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 271.98K $ 271.98K $ 271.98K Samlet udbud $ 967.54M $ 967.54M $ 967.54M Cirkulerende forsyning $ 967.54M $ 967.54M $ 967.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 271.98K $ 271.98K $ 271.98K Alle tiders Høj: $ 0.00150056 $ 0.00150056 $ 0.00150056 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00028196 $ 0.00028196 $ 0.00028196 Få mere at vide om PLATH ($PLATH) pris

PLATH ($PLATH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PLATH ($PLATH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $PLATH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $PLATH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $PLATH's tokenomics, kan du udforske $PLATH tokens live-pris!

$PLATH Prisprediktion Vil du vide, hvor $PLATH måske er på vej hen? Vores $PLATH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $PLATH Tokens prisprediktion nu!

