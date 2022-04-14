PLANZ (Z) Tokenomics
PLANZ (Z) Information
PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token.
Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved.
How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows:
50% → Distributed as $Z staking rewards
50% → Stored as treasury and used for future reward distributions
This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem.
In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.
PLANZ (Z) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLANZ (Z), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
PLANZ (Z) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for PLANZ (Z) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal Z tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange Z tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår Z's tokenomics, kan du udforske Z tokens live-pris!
Z Prisprediktion
Vil du vide, hvor Z måske er på vej hen? Vores Z prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.