PLANZ (Z) Information PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as treasury and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z. Officiel hjemmeside: https://planz.tech/ Køb Z nu!

PLANZ (Z) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLANZ (Z), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Alle tiders Høj: $ 0.0421567 $ 0.0421567 $ 0.0421567 Alle tiders Lav: $ 0.01580232 $ 0.01580232 $ 0.01580232 Nuværende pris: $ 0.02936253 $ 0.02936253 $ 0.02936253 Få mere at vide om PLANZ (Z) pris

PLANZ (Z) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PLANZ (Z) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal Z tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange Z tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår Z's tokenomics, kan du udforske Z tokens live-pris!

