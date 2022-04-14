PlanetWatch (PLANETS) Tokenomics Få vigtig indsigt i PlanetWatch (PLANETS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PlanetWatch (PLANETS) Information PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining! Officiel hjemmeside: https://planetwatch.io/ Køb PLANETS nu!

PlanetWatch (PLANETS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PlanetWatch (PLANETS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.56K Samlet udbud $ 4.50B Cirkulerende forsyning $ 4.50B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 101.57K Alle tiders Høj: $ 0.494584 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

PlanetWatch (PLANETS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PlanetWatch (PLANETS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLANETS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLANETS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLANETS's tokenomics, kan du udforske PLANETS tokens live-pris!

