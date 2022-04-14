PiP (PIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PiP (PIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PiP (PIP) Information PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP's journey and let's ride the waves together💧 Officiel hjemmeside: https://x.com/PipOnHL

PiP (PIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PiP (PIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Samlet udbud $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K Cirkulerende forsyning $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Alle tiders Høj: $ 81.08 $ 81.08 $ 81.08 Alle tiders Lav: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 Nuværende pris: $ 15.58 $ 15.58 $ 15.58 Få mere at vide om PiP (PIP) pris

PiP (PIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PiP (PIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIP's tokenomics, kan du udforske PIP tokens live-pris!

PIP Prisprediktion Vil du vide, hvor PIP måske er på vej hen? Vores PIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIP Tokens prisprediktion nu!

